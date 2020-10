Così abbiamo bloccato la colata di cemento che stava per riversarsi sulla costa (Di sabato 17 ottobre 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese. Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere A cura del portavoce del MoVimento 5 Stelle nell’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca e del Meetup Grilli dello Stretto – Messina • IL PROBLEMA Siamo nel 2017 e la città di Messina attendeva un nuovo piano regolatore, dato che quello vigente era scaduto nel 2012. L’assenza di un PRG aveva cagionato danni incalcolabili a un territorio devastato da 22 milioni di colate di metri cubi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 17 ottobre 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese. Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere A cura del portavoce del MoVimento 5 Stelle nell’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca e del Meetup Grilli dello Stretto – Messina • IL PROBLEMA Siamo nel 2017 e la città di Messina attendeva un nuovo piano regolatore, dato che quello vigente era scaduto nel 2012. L’assenza di un PRG aveva cagionato danni incalcolabili a un territorio devastato da 22 milioni di colate di metri cubi ...

sbonaccini : Una rosa per Jole Santelli. A ricordo di una donna forte e tenace Stamane l’abbiamo posata nel “posto” della Regio… - emergency_ong : 'Abbiamo aggiunto posti letto, ma ora stiamo ricoverando solo i pazienti più gravi indirizzando gli altri in altri… - SkySportMotoGP : #VR46 vince il titolo in Australia nel 2004 ? «Credo sia stata la mia stagione migliore. Per noi è stato un anno in… - chiara40461732 : RT @amorealcolico: francesco che obbliga tommy a fargli fare attività fisica per non farlo dormire e gli dice “ci mettiamo dietro io e te e… - greensilverwolf : Oggi abbiamo ricoverato otto persone positive. Da quando lavoro in ospedale - 4 mesi - non era mai successo fossere così tanti -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo Covid, Paolo Giordano: la seconda ondata sta mutando la nostra psicologia Corriere della Sera