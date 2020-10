Coronavirus, Zampa: “La situazione non è fuori controllo. Coprifuoco? Mai usato quella parola” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non abbiamo sprecato tempo e non siamo arrivati impreparati. Il virus, come ci aspettavamo, sta crescendo, il governo ha preparato dei piani che prevedono diversi livelli di intervento, che hanno rafforzato le terapie intensive, subinsentive e le misure di contrasto che occorre stringere sempre di piu’, ma non siamo ancora ad un ulteriore livello. Per questo non siamo ai livelli di Francia, Inghilterra e del resto d’Europa. La situazione non e’ fuori controllo“. Cosi’ la sottosegretaria del Ministero della Salute Sandra Zampa ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo di La7. “Il Dpcm e’ stato dettato dalla rapidita’ con cui si muove il virus, ma tutte le categorie toccate dalle misure vanno risarcite perche’ l’intervento economico non e’ meno ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non abbiamo sprecato tempo e non siamo arrivati impreparati. Il virus, come ci aspettavamo, sta crescendo, il governo ha preparato dei piani che prevedono diversi livelli di intervento, che hanno rafforzato le terapie intensive, subinsentive e le misure di contrasto che occorre stringere sempre di piu’, ma non siamo ancora ad un ulteriore livello. Per questo non siamo ai livelli di Francia, Inghilterra e del resto d’Europa. Lanon e’“. Cosi’ la sottosegretaria del Ministero della Salute Sandraospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo di La7. “Il Dpcm e’ stato dettato dalla rapidita’ con cui si muove il virus, ma tutte le categorie toccate dalle misure vanno risarcite perche’ l’intervento economico non e’ meno ...

