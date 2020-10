Coronavirus, vicesindaco di Azzano racconta il suo ricovero a New York: “Conto di 100mila dollari per 17 giorni” (Di sabato 17 ottobre 2020) Ammalarsi di Covid-19 è sempre brutto, ma se succede a 6.890 Km da casa è ancora più traumatico. Anche se questi 6.890Km corrispondono alla Grande Mela. Anzi, forse ancora di più considerando il differente approccio all’assistenza sanitaria. Francesco Persico, 33enne e vicesindaco di Azzano San Paolo, di lavoro fa l’elettricista della Automazione 2001: si trovava a New York, dove si era recato per lavoro. Doveva costruire un grattacielo. Il 28 febbraio era partito per la Despe demolizioni con un collega dell’azienda, altri due elettricisti e due meccanici. “Dopo una settimana ho avuto la febbre, ma come per la classica influenza. Ho preso la tachipirina. Dopo 3-4 giorni non passava, avevo capogiri e mal di testa. Poi stavo benissimo e la domenica con i colleghi siamo andati a ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Ammalarsi di Covid-19 è sempre brutto, ma se succede a 6.890 Km da casa è ancora più traumatico. Anche se questi 6.890Km corrispondono alla Grande Mela. Anzi, forse ancora di più considerando il differente approccio all’assistenza sanitaria. Francesco Persico, 33enne ediSan Paolo, di lavoro fa l’elettricista della Automazione 2001: si trovava a New, dove si era recato per lavoro. Doveva costruire un grattacielo. Il 28 febbraio era partito per la Despe demolizioni con un collega dell’azienda, altri due elettricisti e due meccanici. “Dopo una settimana ho avuto la febbre, ma come per la classica influenza. Ho preso la tachipirina. Dopo 3-4 giorni non passava, avevo capogiri e mal di testa. Poi stavo benissimo e la domenica con i colleghi siamo andati a ...

