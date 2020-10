Coronavirus, vertici di maggioranza nella notte: l’Italia chiude alle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante la notte si è svolto un vertice di maggioranza che si è concluso intorno alle 5 di questa mattina. Tanti gli argomenti discussi: misure anticrisi, misure di rilancio dell’economia, bilanci. Raggiunta l’intesa sull’assegno unico, che partirà dal 1 luglio 2021. Saranno stanziati 3 miliardi, da distribuire a chi ha figli. Quanto a riforma fiscale, si è parlato del modello tedesco, che non prevede aliquote, ma la previsione è di un’unica maxi-aliquota, che crescerebbe al crescere del reddito. In questo modo il valore dell’aliquota aumenterebbe di pari passo con l’aumentare dei redditi, livellando pertanto eventuali disparità. Finita la prima parte del vertice, si è discusso dell’emergenza sanitaria e delle misure per il ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante lasi è svolto un vertice diche si è concluso intorno5 di questa mattina. Tanti gli argomenti discussi: misure anticrisi, misure di rilancio dell’economia, bilanci. Raggiunta l’intesa sull’assegno unico, che partirà dal 1 luglio 2021. Saranno stanziati 3 miliardi, da distribuire a chi ha figli. Quanto a riforma fiscale, si è parlato del modello tedesco, che non prevede aliquote, ma la previsione è di un’unica maxi-aliquota, che crescerebbe al crescere del reddito. In questo modo il valore dell’aliquota aumenterebbe di pari passo con l’aumentare dei redditi, livellando pertanto eventuali disparità. Finita la prima parte del vertice, si è discusso dell’emergenza sanitaria e delle misure per il ...

Così, a quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del vertice di oggi con le Regioni in Protezione Civile. «Ieri sera nella riunione notturna sul Covid - ha detto ...

