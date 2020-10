Coronavirus. Vaccino antinfluenzale omeopatico? Non è affatto un vaccino, attenti alla truffa! (Di sabato 17 ottobre 2020) La stagione influenzale rischia di creare problemi nella gestione dell’emergenza Covid19, dove i malati di influenza potrebbero finire sottoposti ai test di rilevazione del virus risultandone negativi. Oltre al rischio di intasare il sistema di sorveglianza, bisogna considerare che una normale influenza potrebbe incombere in casa generando inutile disagio e timore in famiglia. Come correre ai ripari? Con il vaccino antinfluenzale che, purtroppo, risulta di difficile fruizione per tutta la popolazione. C’è chi propone un’alternativa, ma fasulla: il vaccino omeopatico. In alcune farmacie italiane è comparso un curioso volantino dove si pubblicizza la vendita di un fantomatico vaccino antinfluenzale ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) La stagione influenzale rischia di creare problemi nella gestione dell’emergenza Covid19, dove i malati di influenza potrebbero finire sottoposti ai test di rilevazione del virus risultandone negativi. Oltre al rischio di intasare il sistema di sorveglianza, bisogna considerare che una normale influenza potrebbe incombere in casa generando inutile disagio e timore in famiglia. Come correre ai ripari? Con ilche, purtroppo, risulta di difficile fruizione per tutta la popolazione. C’è chi propone un’alternativa, ma fasulla: il. In alcune farmacie italiane è comparso un curioso volantino dove si pubblicizza la vendita di un fantomatico...

Albert Bourla, CEO vorrebbe fare maggiore chiarezza sulle tempistiche di sviluppo per Pfizer e per il vaccino COVID-19 del partner BioNTech. Ci sono tre aree chiave in cui, come per tutti i vaccini, ...

Roma, 16 ott 15:07 - (Agenzia Nova) - Nel Paese, anche grazie alle nuove misure di contenimento del Covid-19 introdotte con l’ultimo dpcm ... in attesa che si completi la sperimentazione del vaccino”.

