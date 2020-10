Coronavirus, un positivo nella residenza del Papa a Santa Marta (Di sabato 17 ottobre 2020) Gabriele Laganà La persona trovata positiva a Santa Marta è asintomatica ed è stata posta in isolamento. Nei giorni scorsi si sono registrati altri casi in Vaticano Il Coronavirus non risparmia il Vaticano. Nelle ultime ore, come riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, si è registrato un nuovo caso di Covid, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede", ha spiegato Bruni che poi ha aggiunto che si stanno continuando ad osservare "le disposizioni emanate dalla ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Gabriele Laganà La persona trovata positiva aè asintomatica ed è stata posta in isolamento. Nei giorni scorsi si sono registrati altri casi in Vaticano Ilnon risparmia il Vaticano. Nelle ultime ore, come riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, si è registrato un nuovo caso di Covid, questa volta a, ladel. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa, dove abitualmente risiede", ha spiegato Bruni che poi ha aggiunto che si stanno continuando ad osservare "le disposizioni emanate dalla ...

Soggetto positivo al Covid alla residenza del Pontefice

Presso la residenza del Pontefice si è registrato un caso positivo di coronavirus: attivate a Santa Marta tutte le misure previste dal protocollo.

Presso la residenza del Pontefice si è registrato un caso positivo di coronavirus: attivate a Santa Marta tutte le misure previste dal protocollo.