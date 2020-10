Coronavirus ultime notizie | bollettino 16 ottobre 2020

(Di sabato 17 ottobre 2020) .: ildella situazione epidemiologica di venerdì 16. Superata la soglia “psicologica” dei 10mila nuovi positivi, oltre 600 le persone ricoverate in terapia intensiva. I dati del Ministero della Salute nel dettaglio.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi politici TP: obbligo mascherina all’aperto, 35,4% italiani contrario: ildel 16– Ildel Ministero della Salute di venerdì 16...

RaiNews : #Coronavirus, 8.804 contagi e 83 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Open_gol : ??Sono 10.010 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Preoccupano la Lombardia e la Campania - SkyTG24 : #coronavirus, i dati del bollettino di oggi: oltre 10mila nuovi contagi, 150.377 tamponi eseguiti - passione_inter : Inter, brutte notizie dalla Slovacchia: Skriniar ancora positivo. Le ultime sulla quarantena -… - patriziaandreoz : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Campania: scuole chiuse fino al 30 ottobre. Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi. Lon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Berlino, 17 ott. (Adnkronos) - Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato 7.830 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando un ...Il difensore è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono a 8 gli indisponibili per il lunch match di domenica al Dall’Ara, in difesa De Zerbi ha gli uomini contati ...