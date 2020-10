Coronavirus: tamponi in Toscana si prenotano online da domani 18 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Dalle 8 di domani, domenica 18 ottobre, dunque, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi, sarà possibile prenotare un tampone o un test rapido con quattro semplici passaggi, quattro rapide azioni che prevedono Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020) Dalle 8 di, domenica 18, dunque, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi, sarà possibile prenotare un tampone o un test rapido con quattro semplici passaggi, quattro rapide azioni che prevedono

Sono i tamponi antigenici, in uso già in alcune regioni , definiti “il futuro” della lotta al coronavirus, perché permettono di sapere se si è positivi nel giro di pochi minuti, hanno una buona ...

Coronavirus: da domani i tamponi si prenotano online

Al via, da domani, 18 ottobre, il portale unico regionale per la prenotazione online dei tamponi e test rapidi. Niente più attese e telefonate al cup, niente più code. Per i ragazzi in età scolare ...

