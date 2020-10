Coronavirus: studenti Uds Lombardia, 'non chiudere scuola, garantire lezioni in presenza' (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'ordinanza della Regione Lombardia che prescrive per le scuole superiori la didattica alternata a distanza e in presenza "non solo getta ancora più nel caos la popolazione scolastica, ma non tiene conto del fatto che già troppe scuole stanno facendo lezione a distanza, a causa dei mancanti finanziamenti di governo, regione, enti locali". E' quanto denuncia Giulia Convertini dell'Uds Lombardia, l'Unione degli studenti. La didattica a distanza, sottolinea Ludovico Di Muzio, rappresentante dell'Uds regionale, "non è mai scomparsa, proprio per l'incapacità di chi ci governa di garantire una didattica in presenza sicura e di qualità. Le nostre scuole non possono essere capro espiatorio della società. Siamo stufi di ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'ordinanza della Regioneche prescrive per le scuole superiori la didattica alternata a distanza e in"non solo getta ancora più nel caos la popolazione scolastica, ma non tiene conto del fatto che già troppe scuole stanno facendo lezione a distanza, a causa dei mancanti finanziamenti di governo, regione, enti locali". E' quanto denuncia Giulia Convertini dell'Uds, l'Unione degli. La didattica a distanza, sottolinea Ludovico Di Muzio, rappresentante dell'Uds regionale, "non è mai scomparsa, proprio per l'incapacità di chi ci governa diuna didattica insicura e di qualità. Le nostre scuole non possono essere capro espiatorio della società. Siamo stufi di ...

