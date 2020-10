Coronavirus, Sangalli necessario evitare un nuovo lockdown (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l'incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese. Sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l'incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese. Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sangalli Coronavirus, Sangalli “necessario evitare un nuovo lockdown” Quotidiano di Sicilia Confcommercio: futuro nero per turismo e ristorazione

Per ristorazione, tempo libero e turismo si profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. E’ quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio in cui si prev ...

Covid: Caritas, aumentano i nuovi poveri

Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei “nuovi poveri” per effetto dell’emergenza Covid passa dal 31% al 45%: “quasi una persona su due che si rivo ...

