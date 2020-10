Coronavirus, riunione con le Regioni: “La Lombardia chiede di evitare il lockdown” (Di sabato 17 ottobre 2020) Si svolgerà alle 16 una riunione fra tutti i presidenti delle Regioni per concordare un piano d’azione contro la seconda ondata di Covid da presentare al governo. Secondo quanto si è appreso da fonti del Pirellone, la Regione Lombardia sarà in prima fila per chiedere che venga evitato qualsiasi tipo di lockdown, anche parziale, delle attività produttive. Alle Regioni e al governo, la Lombardia intende chiedere che restino aperte tutte le attività produttive, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza, per scongiurare il rischio di dare un colpo fatale all’economia già provata dalla prima ondata di virus, riducendo al massimo le limitazioni di orari da proporre al governo. Per quanto riguarda la scuola, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Si svolgerà alle 16 unafra tutti i presidenti delleper concordare un piano d’azione contro la seconda ondata di Covid da presentare al governo. Secondo quanto si è appreso da fonti del Pirellone, la Regionesarà in prima fila perre che venga evitato qualsiasi tipo di lockdown, anche parziale, delle attività produttive. Allee al governo, laintendere che restino aperte tutte le attività produttive, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza, per scongiurare il rischio di dare un colpo fatale all’economia già provata dalla prima ondata di virus, riducendo al massimo le limitazioni di orari da proporre al governo. Per quanto riguarda la scuola, ...

