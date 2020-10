Coronavirus, record di nuovi contagi a livello globale: 400.000 casi in un giorno (Di sabato 17 ottobre 2020) A livello globale sono stati registrati oltre 400.000 nuovi casi di Coronavirus in un solo giorno. L’Europa, emersa nelle ultime settimane come il nuovo epicentro della pandemia, ha fatto segnare una media di 140mila casi al giorno nell’ultima settimana. Più di India, Brasile, Stati Uniti messi insieme. GERMANIA EPA/KENZO TRIBOUILLARD La cancelliera tedesca Angela Merkel Sono stati 7.830 i nuovi contagi registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, il totale dei casi tedeschi è salito ora a 348.557. Stabile il numero dei decessi, 33 nell’ultimo giorno, per un totale di 9.734. Cifre che avevano spinto ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Asono stati registrati oltre 400.000diin un solo. L’Europa, emersa nelle ultime settimane come il nuovo epicentro della pandemia, ha fatto segnare una media di 140milaalnell’ultima settimana. Più di India, Brasile, Stati Uniti messi insieme. GERMANIA EPA/KENZO TRIBOUILLARD La cancelliera tedesca Angela Merkel Sono stati 7.830 iregistrati in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, il totale deitedeschi è salito ora a 348.557. Stabile il numero dei decessi, 33 nell’ultimo, per un totale di 9.734. Cifre che avevano spinto ...

