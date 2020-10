Coronavirus: questo allarmismo rischia di inginocchiare il Paese senza che vi siano i presupposti (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri si sono superati i 10mila casi di Covid. Bisogna essere prudenti ma senza farsi fagocitatare dal terrore, dicono gli esperti. Sì alla prudenza, no al terrore che ci induce a stare rinchiusi in casa. questo, in sintesi, sembra essere il mesaggio che ha voluto lanciare agli italiani il professor Alberto Mantovani dagli studi di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri si sono superati i 10mila casi di Covid. Bisogna essere prudenti mafarsi fagocitatare dal terrore, dicono gli esperti. Sì alla prudenza, no al terrore che ci induce a stare rinchiusi in casa., in sintesi, sembra essere il mesaggio che ha voluto lanciare agli italiani il professor Alberto Mantovani dagli studi di … L'articolo proviene da leggilo.org.

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - you_trend : ?? #Coronavirus, l'evoluzione del tasso di positività calcolato sui casi testati Questo tasso oggi ha superato il… - you_trend : ?? #Coronavirus: l'unico momento della pandemia in cui abbiamo avuto più nuovi casi giornalieri rispetto ad oggi (5.… - andrecriso : @Trippio_Quappio @lbianchetti Ma che cazzo c'entra il coronavirus con la vendita della birra dalle 18 in poi? Questo me lo devi spiegare - devitocarmine : Milano, terapie intensive al collasso per l’influenza: già 48 malati gravi molte operazioni rinviate. In tempo di… -