Coronavirus: positivo il Ministro degli Esteri Alexander Schallenberg (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, è risultato positivo al Coronavirus: potrebbe essere stato contagiato lunedì in occasione del Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea: lo ha annunciato una portavoce del suo ministero. “Come misura precauzionale tutti i membri del governo saranno testati oggi”, ha confermato la portavoce, come riportato dall’agenzia Reuters. “Si sospetta che Schallenberg possa essere stato infettato lunedì al Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo“. Il Ministro era asintomatico e si era sottoposto a un test di routine.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilaustriaco,, è risultatoal: potrebbe essere stato contagiato lunedì in occasione del Consiglio Affaridell’Unione europea: lo ha annunciato una portavoce del suo ministero. “Come misura precauzionale tutti i membri del governo saranno testati oggi”, ha confermato la portavoce, come riportato dall’agenzia Reuters. “Si sospetta chepossa essere stato infettato lunedì al Consiglio Affariin Lussemburgo“. Ilera asintomatico e si era sottoposto a un test di routine.L'articolo MeteoWeb.

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - RaiNews : #Coronavirus in #Cina. A Qingdao completati 11 milioni di test in 4 giorni: nessun positivo - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - Notiziedi_it : Dragus positivo al Coronavirus, Crotone in isolamento - Notiziedi_it : Dragus positivo al Coronavirus, Crotone in isolamento -