Coronavirus, pericolo centri commerciali Roma: dipendenti positivi costretti al silenzio (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ allarme a Roma dopo che alcuni dipendenti di due centri commerciali sono risultati positivi al tampone covid. Ecco quali sono. Allarme Coronavirus a Roma, e non solo per l’aumento di contagi in tutta la città ma perché a risultare positivi al tampone sono stati alcuni dipendenti di due centri commervciali, tra i più frequentati della Capitale. Il rischio è doppio perché a questo punto sarà difficile rintracciare le centinaia di contatti che hanno avuto a che fare con i dipendenti, e oltretutto i ‘protocolli’ di sicurezza chiedono il silenzio ai dipendenti nel caso risultassero ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ allarme adopo che alcunidi duesono risultatial tampone covid. Ecco quali sono. Allarme, e non solo per l’aumento di contagi in tutta la città ma perché a risultareal tampone sono stati alcunidi duecommervciali, tra i più frequentati della Capitale. Il rischio è doppio perché a questo punto sarà difficile rintracciare le centinaia di contatti che hanno avuto a che fare con i, e oltretutto i ‘protocolli’ di sicurezza chiedono ilainel caso risultassero ...

