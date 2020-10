Coronavirus, peggiora la situazione in Sicilia e scattano le zone rosse (Di sabato 17 ottobre 2020) Il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci ha stabilito quattro zone rosse, due nuove. In attesa di un nuovo DPCM, nella regione Siciliana dopo l’annuncio avvenuto nella giornata di ieri da parte dell’assessore alla Salute Ruggero Razza oggi è arrivato il provvedimento ufficiale. I comuni di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, e Mezzojuso in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 ottobre 2020) Il governatore della Regionena Nello Musumeci ha stabilito quattro, due nuove. In attesa di un nuovo DPCM, nella regionena dopo l’annuncio avvenuto nella giornata di ieri da parte dell’assessore alla Salute Ruggero Razza oggi è arrivato il provvedimento ufficiale. I comuni di Sambuca di, in provincia di Agrigento, e Mezzojuso in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MONTEPRANDONE – “Quattro dei nostri concittadini positivi al Covid19 si sono negativizzati. A loro e ai familiari è stato dato il via libera da parte dell’Asur per riprendere le normali attività quoti ...

COVID, dati Provincia di Foggia peggiori dell’intera Puglia (MAPPA)

Bari, 17 ottobre 2020. Sono stati registrati 5382 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 350 casi positivi: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 in p ...

