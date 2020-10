Coronavirus | nuovo Dpcm in arrivo | smart working fino al 75% Stretta sulla movida | verso la chiusura dei locali alle 22

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di positivi in una giornata: 10.010 - petergomezblog : Coronavirus, anche la Germania sfonda quota 7mila casi: nuovo record giornaliero. In Argentina superati i 17mila co… - Tg3web : Coronavirus, un nuovo record di infezioni in Germania dove sono stati registrati oltre 7.000 nuovi contagiati. Berl… - matcan_22 : Coprifuoco e chiusure Covid, nuovo dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia - angelo_ra_ : Franco Bechis : Coprifuoco e chiusure Covid, nuovo dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Fanpage.it

Gli italiani si preparano per un altro possibile lockdown. Al mercato nel quartiere Trastevere di Roma, le persone indossavano maschere mentre si mettevano in fila per comprare frutta e verdura. "Ho p ...Oggi in Puglia i dati parlano di 350 positivi 5382 test: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 in provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 54 in provincia ...