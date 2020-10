Coronavirus: nuovo caso positivo nel Parma, in totale sono 5 (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo i 4 casi dei giorni scorsi, il Parma ha comunicato una nuova positività all’interno del gruppo squadra: “Dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra – si spiega in una nota – un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positivita’ al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo i 4 casi dei giorni scorsi, ilha comunicato una nuova positività all’interno del gruppo squadra: “Dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra – si spiega in una nota – un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato undi positivita’ al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadrarisultati negativi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie ...

