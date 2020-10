Coronavirus, nuovi casi di positività in Serie A: i dettagli e le squadre coinvolte (Di sabato 17 ottobre 2020) Riscontrati altre cinque positività in Serie A.Dopo il focolaio dei contagi scoppiato in casa Genoa e i giocatori positivi tra Milan e Inter, nuovi casi sono stati registrati all'interno di altre squadre del campionato italiano. A farne le spese sono state attualmente Crotone, Parma e Torino, dove sono stati coinvolti sia calciatori tesserati che membri dello staff tecnico. A poche ore dall'importante sfida contro la Juventus, la compagine calabrese guidata da Giovanni Stroppa ha perso il giovane Dragus che , di rientro dal ritiro della nazionale under 21 rumena è stato sottoposto al canonico test molecolare, risultato poi positivo qualche ora più tardi. Il club ha reso noto tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale che ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Riscontrati altre cinque positività inA.Dopo il focolaio dei contagi scoppiato in casa Genoa e i giocatori positivi tra Milan e Inter,sono stati registrati all'interno di altredel campionato italiano. A farne le spese sono state attualmente Crotone, Parma e Torino, dove sono stati coinvolti sia calciatori tesserati che membri dello staff tecnico. A poche ore dall'importante sfida contro la Juventus, la compagine calabrese guidata da Giovanni Stroppa ha perso il giovane Dragus che , di rientro dal ritiro della nazionale under 21 rumena è stato sottoposto al canonico test molecolare, risultato poi positivo qualche ora più tardi. Il club ha reso noto tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale che ...

