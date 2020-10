Coronavirus, nuove strette in arrivo. Cosa aspettarci dal nuovo decreto (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, il governo al lavoro su un nuovo decreto per frenare la diffusione del Covid in Italia. Cosa cambia. Il governo si muove per fronteggiare l’aumento dei casi di Coronavirus in Italia e lavora ad un nuovo decreto. I lavori sono iniziati nella serata del 16 ottobre e sono proseguiti anche nella giornata del 17, fino al vertice serale durante il quale l’esecutivo si confronta sulla Manovra economica e sulle nuove misure da adottare per contenere i casi di Covid nel nostro Paese. CoronavirusCosa cambia con il nuovo decreto contro il Coronavirus: Cosa dobbiamo aspettarci Ma Cosa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergenza, il governo al lavoro su unper frenare la diffusione del Covid in Italia.cambia. Il governo si muove per fronteggiare l’aumento dei casi diin Italia e lavora ad un. I lavori sono iniziati nella serata del 16 ottobre e sono proseguiti anche nella giornata del 17, fino al vertice serale durante il quale l’esecutivo si confronta sulla Manovra economica e sullemisure da adottare per contenere i casi di Covid nel nostro Paese.cambia con ilcontro ildobbiamoMa...

Corriere : Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel go… - petergomezblog : Coronavirus, il Cts preme: “Serve stretta già nel weekend”. Franceschini: “Vertice con Conte per decidere le nuove… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia #ANSA - fedecasa49 : RT @martinoloiacono: Si parte **FLASH -CORONAVIRUS: NUOVE MISURE, CONVOCATO CTS ALLE 17- FLASH** = - saldifran : RT @Storace: #Bechis: Stavolta faranno fallire l’Italia. Pronti a varare nuove norme insensate senza soldi per chi ci rimette https://t.co… -