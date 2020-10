Coronavirus, nessun positivo al Giro d'Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) CONEGLIANO - I 512 tamponi effettuati non hanno individutato nessun corridore o mebro dello staff positivo al Coronavirus al Giro d'Italia . A renderlo noto in una nota sono gli organizzatori della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) CONEGLIANO - I 512 tamponi effettuati non hanno individutatocorridore o mebro dello staffalald'. A renderlo noto in una nota sono gli organizzatori della ...

ha detto che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per un'autorizzazione di emergenza del vaccino contro Covid-19 nella terza settimana di novembre 2020. (Adnkronos) Loading the player....

