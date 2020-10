Coronavirus, Milano nell'occhio del ciclone: 1.388 casi, 634 in città (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - Dei 10.925 casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 2.664 sono relativi alla Lombardia , la regione più colpita dall'e mergenza Covid-19 . La provincia di Milano si ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ottobre 2020 - Dei 10.925registrati in Italiae ultime 24 ore, 2.664 sono relativi alla Lombardia , la regione più colpita dall'e mergenza Covid-19 . La provincia disi ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Non mi aspetto lockdown su Milano. Bene misure precauzionali ma serve fiducia sul comportament… - petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - repubblica : Coronavirus, il teatro alla Scala congela la stagione: annullata la presentazione del cartellone [aggiornamento del… - macrovba : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 2.664 nuovi contagi su 29.053 tamponi - MircoScatizzi : RT @RepubblicaTv: Covid 19, cori e assembramenti vicino al Meazza prima di Inter-Milan: Solamente mille spettatori sono potuti entrare al M… -