Coronavirus | l’OMS boccia anche il farmaco Remdesivir

Il farmaco Remdesivir è il più utilizzato in assoluto, e le sue riserve cominciano a scarseggiare. Ma l'OMS ne ridimensiona il suo effetto Non c'è più una cura precisa per il Coronavirus. L'OMS ha ufficialmente bocciato il farmaco antivirale Remdesivir, uno dei due farmaci approvati in Europa contro l'epidemia. Il presidente USA, Donald Trump, aveva chiesto espressamente il farmaco per farsi curare. L'America ha fatto incetta di dosi, tanto che in Europa cominciano a scarseggiare. Lo studio è stato condotto in 405 ospedali in 30 paesi su 11266 adulti, di cui 2750 hanno ricevuto il farmaco, mentre 4088 hanno avuto il placebo. "Il test ha investigato gli effetti di questi trattamenti ...

