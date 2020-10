Coronavirus Lombardia, i contagi aumentano ancora: Milano diventa epicentro dell'epidemia (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - Coronavirus, i contagi corrono in Lombardia. Ieri in regione si sono contati 2.419 nuovi contagiati , 352 in più di quanti se ne contarono giovedì. Più della metà di questi, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ottobre 2020 -, icorrono in. Ieri in regione si sono contati 2.419 nuoviati , 352 in più di quanti se ne contarono giovedì. Piùa metà di questi, ...

