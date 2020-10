Coronavirus, lite nella riunione convocata da Conte: spunta l’ipotesi lockdown nel weekend (Di sabato 17 ottobre 2020) La giornata di Giuseppe Conte non finisce nel migliore dei modi. Ieri, 16 ottobre, i contagi da Coronavirus hanno raggiunto il picco della seconda ondata superando quota 10 mila. Così Dario Franceschini ha chiesto un vertice d’emergenza con il premier. Un summit, questo, convocato in piena notte a Palazzo Chigi, dove i capi delegazione dei partiti hanno discusso con … L'articolo Coronavirus, lite nella riunione convocata da Conte: spunta l’ipotesi lockdown nel weekend Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) La giornata di Giuseppenon finisce nel migliore dei modi. Ieri, 16 ottobre, i contagi dahanno raggiunto il picco della seconda ondata superando quota 10 mila. Così Dario Franceschini ha chiesto un vertice d’emergenza con il premier. Un summit, questo, convocato in piena notte a Palazzo Chigi, dove i capi delegazione dei partiti hanno discusso con … L'articolodal’ipotesinelTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La giornata di Giuseppe Conte non finisce nel migliore dei modi. Ieri, 16 ottobre, i contagi da coronavirus hanno raggiunto il picco della seconda ondata superando quota 10 mila. Così Dario ...

