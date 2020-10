Coronavirus Liguria, 17 ottobre: 464 nuovi positivi e tre decessi (Di sabato 17 ottobre 2020) La Ci sono 464 nuovi positivi in Liguria , a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione spiegando che il maggior numero di contagi è a Genova, 306,. Seguono ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 ottobre 2020) La Ci sono 464in, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione spiegando che il maggior numero di contagi è a Genova, 306,. Seguono ...

Tg3web : Coronavirus, un nuovo record di infezioni in Germania dove sono stati registrati oltre 7.000 nuovi contagiati. Berl… - Miti_Vigliero : RT @tigullio_tweet: Coronavirus, oggi in Liguria 464 nuovi positivi, i ricoveri superano quota 400 - Emergenza24 : RT @Miti_Vigliero: Liguria. Oltre i 464 casi ufficiali abbiamo: Positivi trovati qui ma non conteggiati perché con residenza altrove: 436… - strofuggi : RT @BabboleoNews: #Coronavirus in #Liguria: sono 464 i nuovi positivi su 5.173 #tamponi effettuati. 306 in più nella sola città di #Genova.… - fontanabuona : Coronavirus, oggi in Liguria 464 nuovi positivi, i ricoveri superano quota 400 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria Covid, non si arresta la crescita del contagio in Liguria: +464 positivi di cui 76 nel savonese IVG.it Coronavirus seconda ondata, perchè il governo si è fatto trovare impreparato?

Si è parlato tanto di una possibile seconda ondata di coronavirus. Allora perchè a oggi siamo costretti a ipotizzare un nuovo lockdown?

Coronavirus, crescono i contagi in Liguria: 464 nuovi positivi e tre decessi

La Spezia, 17 ottobre 2020 - Ci sono 464 nuovi positivi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati ... Sestri Levante sono riattivati tutti i servizi legati al Covid-19 come il servizio di spesa ...

Si è parlato tanto di una possibile seconda ondata di coronavirus. Allora perchè a oggi siamo costretti a ipotizzare un nuovo lockdown?La Spezia, 17 ottobre 2020 - Ci sono 464 nuovi positivi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati ... Sestri Levante sono riattivati tutti i servizi legati al Covid-19 come il servizio di spesa ...