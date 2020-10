Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo record di contagi in Spagna, in Brasile oltre 700 morti per il 3° giorno consecutivo (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono oltre 39 milioni (39.266.928) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University, che tiene conto che dati ufficiali divulgati dai vari Paesi. Le vittime a livello globale sono 1.103.509, mentre le guarigioni sono 27.019.124. Il Brasile ha superato 153mila morti e 5,2 milioni di casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 754 nuovi decessi portando il numero totale a 153.214. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono stati registrati 30.914 nuovi contagi, che portano il numero totale di infezioni a 5.200.300. Per il 3° giorno consecutivo il bilancio quotidiano delle vittime è superiore a 700. In Argentina sono stati ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono39 milioni (39.266.928) i casi totali diregistrati nel: lo riporta la Johns Hopkins University, che tiene conto che dati ufficiali divulgati dai vari Paesi. Le vittime a livello globale sono 1.103.509, mentre le guarigioni sono 27.019.124. Ilha superato 153milae 5,2 milioni di casi di: nelle24 ore sono stati rilevati altri 754 nuovi decessi portando il numero totale a 153.214. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono stati registrati 30.914 nuovi, che portano il numero totale di infezioni a 5.200.300. Per il 3°il bilancio quotidiano delle vittime è superiore a 700. In Argentina sono stati ...

