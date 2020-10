Coronavirus | le misure per arginare il contagio | tutte le aree interessate

Leggi su meteoweek

(Di sabato 17 ottobre 2020) A seguito dell’incremento di casi di positività da, sono stati presi provvedimenti regionali per poteril. La Regione Lombardia Bar, pub e ristoranti Da oggi, sabato 17 ottobre, i bar i pub e i ristoranti, chiuderanno alle 24 in Lombardia. In queste attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.