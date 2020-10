Coronavirus, l’appello di quasi 250 sindaci italiani al governo: “Il Mes priorità assoluta per rafforzare la sanità territoriale” (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono quasi 250 i sindaci di tutta Italia che hanno aderito all’appello al governo per utilizzare il Mes, lanciato dal presidente Ali (Autonomie Locali Italiane) e sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Da Beppe Sala a Dario Nardella, da Giorgio Gori a Giuseppe Falcomatà, da Emilio Del Bono a Leoluca Orlando, oltre 200 sindaci chiedono al Parlamento e al governo di chiedere il prestito di 36 miliardi a valere sulla nuova linea di credito pandemica per il potenziamento dei sistemi sanitari nazionali. Anche Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha dato sostegno all’iniziativa dei sindaci. “Ascoltiamoli – ha scritto il governatore del Lazio in un post su Facebook – Chi è in prima linea, come i tanti amministratori in trincea, sa bene che ora è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono250 idi tutta Italia che hanno aderito all’appello alper utilizzare il Mes, lanciato dal presidente Ali (Autonomie Locali Italiane) e sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Da Beppe Sala a Dario Nardella, da Giorgio Gori a Giuseppe Falcomatà, da Emilio Del Bono a Leoluca Orlando, oltre 200chiedono al Parlamento e aldi chiedere il prestito di 36 miliardi a valere sulla nuova linea di credito pandemica per il potenziamento dei sistemi sanitari nazionali. Anche Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha dato sostegno all’iniziativa dei. “Ascoltiamoli – ha scritto il governatore del Lazio in un post su Facebook – Chi è in prima linea, come i tanti amministratori in trincea, sa bene che ora è il ...

