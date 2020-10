Coronavirus, l’allarme della Caritas: “I nuovi poveri aumentano del 45%” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il rapporto Caritas sulla povertà rileva un aumento significativo dei nuovi poveri a causa della pandemia. Anche piccoli commercianti e autonomi tra gli aiutati. ROMA – La Caritas fotografa una situazione difficile per decine di migliaia di famiglie, afflitte dalla pandemia sul piano economico. Rapporto Caritas sulla povertà Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei “nuovi poveri” per effetto dell’emergenza Covid passa dal 31% al 45%. “Quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta“, ha affermato la stessa Caritas nel Rapporto Povertà. Aumenta in particolare il peso ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Il rapportosulla povertà rileva un aumento significativo deia causapandemia. Anche piccoli commercianti e autonomi tra gli aiutati. ROMA – Lafotografa una situazione difficile per decine di migliaia di famiglie, afflitte dalla pandemia sul piano economico. Rapportosulla povertà Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei “” per effetto dell’emergenza Covid passa dal 31% al 45%. “Quasi una persona su due che si rivolge allalo fa per la prima volta“, ha affermato la stessanel Rapporto Povertà. Aumenta in particolare il peso ...

