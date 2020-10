Coronavirus, la regione si ‘blinda’: serrata per bar e ristoranti, stop a sport (Di sabato 17 ottobre 2020) In Lombardia bar, ristoranti e altri locali non potranno servire da mangiare e bere dopo le ore 24, mentre dopo le 18 potranno farlo esclusivamente ai tavoli. E’ una delle misure previste dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il documento è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale e del prefetto di Milano, Renato Saccone. Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Fra le misure anti-movida l’ordinanza prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata, fra cui bar, pub, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) In Lombardia bar,e altri locali non potranno servire da mangiare e bere dopo le ore 24, mentre dopo le 18 potranno farlo esclusivamente ai tavoli. E’ una delle misure previste dalla nuova ordinanza firmata dal presidente dellaLombardia, Attilio Fontana, per contrastare la diffusione del. Il documento è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale e del prefetto di Milano, Renato Saccone. Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Fra le misure anti-movida l’ordinanza prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata, fra cui bar, pub, ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - RegioneER : #SanitàEr #Coronavirus: su oltre 13.500 TAMPONI EFFETTUATI 544 i NUOVI POSITIVI, di cui 252 ASINTOMATICI da screeni… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - marzialex75 : RT @blusewillis: Coronavirus, la Regione Lombarda annuncia lo stop delle attività dilettantistiche - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Allarme per i giovani, cresce la paura nelle Rsa: molte strutture vietano di nuovo le visite. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regione Coronavirus: su oltre 13.500 tamponi 544 i nuovi positivi, di cui 252 asintomatici da screening regionali Regione Emilia Romagna Coronavirus, Regione Lombardia: nuove regole per bar e ristoranti, stop agli sport dilettantistici da contatto e indicazioni per la ...

Regione Lombardia nella tarda serata di venerdì 16 ottobre ha firmato una nuova ordinanza con misure anti-Covid subito in vigore fino a a venerdì 6 novembre 2020: nuove regole per bar e ristoranti, st ...

I "cacciatori" di Covid-19 in prima linea contro il virus, ma sono pochi per fermare i contagi

UDINE. A giudicare dai numeri, ovvero il rapporto tra il personale dedicato al contact tracing per il Covid-19, e gli abitanti, il Friuli Venezia Giulia pare essere messo male: con un modesto 0,8 è in ...

Regione Lombardia nella tarda serata di venerdì 16 ottobre ha firmato una nuova ordinanza con misure anti-Covid subito in vigore fino a a venerdì 6 novembre 2020: nuove regole per bar e ristoranti, st ...UDINE. A giudicare dai numeri, ovvero il rapporto tra il personale dedicato al contact tracing per il Covid-19, e gli abitanti, il Friuli Venezia Giulia pare essere messo male: con un modesto 0,8 è in ...