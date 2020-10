Coronavirus in Vaticano, un caso a Santa Marta: residenza di Papa Francesco (Di sabato 17 ottobre 2020) Si registra un nuovo caso di Covid in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa . «Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 ottobre 2020) Si registra un nuovodi Covid in, questa volta a, ladel. «Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti...

fattoquotidiano : Coronavirus, quattro guardie svizzere positive in Vaticano: in arrivo il divieto di congedo per tutto il corpo - SkyTG24 : Coronavirus in Vaticano, positive quattro Guardie svizzere - Yogaolic : RT @SkyTG24: Coronavirus, un caso a Santa Marta: è la residenza di Papa Francesco - askanews_ita : Un positivo al #coronavirus nel palazzo dove risiede Papa Francesco a Santa Marta in Vaticano… - SkyTG24 : Coronavirus, un caso a Santa Marta: è la residenza di Papa Francesco -