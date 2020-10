Coronavirus, in Toscana +879 casi in 24 ore. Quasi 1.000 nel Lazio, male Puglia ed Emilia. Aumentano i ricoveri nelle Marche (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati sui nuovi contagi in tutta Italia ancora non sono disponibili, ma i primi numeri che arrivano dalle Regioni fotografano una situazione in continuo peggioramento. In Emilia Romagna sono stati registrati 641 casi in più su 13.313 tamponi, cinque i morti. Aumentano anche i ricoveri: sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4) e 427 (+23) quelli ricoverati negli altri reparti. male anche la Puglia, dove i nuovi infetti arrivano a quota 350, e le Marche (+121). Nel Lazio sono stati registrati 994 casi in 24 ore, anche se l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato chiarisce che “il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl roma 2 e della Asl di Frosinone”. Non va meglio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati sui nuovi contagi in tutta Italia ancora non sono disponibili, ma i primi numeri che arrivano dalle Regioni fotografano una situazione in continuo peggioramento. InRomagna sono stati registrati 641in più su 13.313 tamponi, cinque i morti.anche i: sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4) e 427 (+23) quelli ricoverati negli altri reparti.anche la, dove i nuovi infetti arrivano a quota 350, e le(+121). Nelsono stati registrati 994in 24 ore, anche se l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato chiarisce che “il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl roma 2 e della Asl di Frosinone”. Non va meglio in ...

regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - Noovyis : (Coronavirus, in Toscana +879 casi in 24 ore. Quasi 1.000 nel Lazio, male Puglia ed Emilia. Aumentano i ricoveri ne… - 055firenze : Coronavirus, nuovo picco di contagi in Toscana: 879 nuovi casi e 2 decessi #coronavirus #Covid_19 #Contagi #Toscana… -