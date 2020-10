Coronavirus, in Puglia 350 contagi giornalieri: la zona più colpita è la provincia di Bari (Di sabato 17 ottobre 2020) Salgono a 11084 i positivi al Coronavirus accertati in Puglia. Di questi, 350 sono stati rilevati nelle ultime ore processando 5382 test: e’ il dato piu’ alto registrato finora in un giorno. La provincia piu’ colpita resta Bari con 158 nuovi contagi e 4628 totali dall’inizio della epidemia a oggi. È quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task force regionale in cui sono segnalati anche due decessi entrambi attribuiti alla provincia di Taranto. Tra i nuovi contagiati, 15 risiedono in provincia di Brindisi, 21 nella Bat, 89 in provincia di Foggia, 9 in Salento, 54 in provincia di Taranto mentre 4 sono relativi a persone residenti fuori regione. In ospedale ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Salgono a 11084 i positivi alaccertati in. Di questi, 350 sono stati rilevati nelle ultime ore processando 5382 test: e’ il dato piu’ alto registrato finora in un giorno. Lapiu’restacon 158 nuovie 4628 totali dall’inizio della epidemia a oggi. È quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task force regionale in cui sono segnalati anche due decessi entrambi attribuiti alladi Taranto. Tra i nuoviati, 15 risiedono indi Brindisi, 21 nella Bat, 89 indi Foggia, 9 in Salento, 54 indi Taranto mentre 4 sono relativi a persone residenti fuori regione. In ospedale ...

fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - Brundisiumnet : Coronavirus, altra giornata nera per la Puglia: 350 positivi, 15 in Provincia di Brindisi - - GravinaLiveIt : #Gravina Coronavirus, in Puglia 350 contagi e 2 decessi. In provincia di Bari altri 158 casi - rep_bari : Coronavirus, in Puglia resa dell'Ordine dei medici: 'In tilt i tracciamenti, solo il lockdown può evitare una nuova… - BitontoLiveIt : #Bitonto Coronavirus, in Puglia 350 contagi e 2 decessi. Quasi la metà nel Barese -