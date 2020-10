Coronavirus: in provincia Milano 1.388 casi, in città 634 (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 otti. (Adnkronos) - Numeri alti di nuovi positivi al Covid19 in provincia di Milano, dove la curva è in crescita costante: sono 1.388 i casi rilevati nelle ultime ore, di cui 634 a Milano città. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 otti. (Adnkronos) - Numeri alti di nuovi positivi al Covid19 indi, dove la curva è in crescita costante: sono 1.388 irilevati nelle ultime ore, di cui 634 acittà.

fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - infoitinterno : Coronavirus: 795 casi nel Lazio in un giorno, 49 in provincia. Regione da allarme arancione - Casertasera : CORONAVIRUS, 230 NUOVI POSITIVI IN UN GIORNO IN PROVINCIA DI CASERTA, PIEDIMONTE MATESE A QUOTA 22 - IdeawebTV : Coronavirus, 17 ottobre: in Piemonte 972 nuovi casi (171 in Granda) su 11.066 tamponi. Ricoveri ancora in crescita… - newsbiella : Coronavirus, tutti i numeri del Piemonte e della provincia di Biella -

Coronavirus: a Monza 286 nuovi casi, curva sale anche a Varese

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Sale la curva dei contagi in alcune province della Lombardia non particolarmente colpite dal virus nei mesi del lockdown. A Monza, ad esempio, la crescita è costante: ...

