Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 17 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - Atteso per il pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, il bollettino della Regione Lombardia relativo all'emergenza Covid-19 . Nelle ultime settimane si sono registrati un ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 172020 - Atteso per il pomeriggio di, sabato 17, ildella Regionerelativo all'emergenza Covid-19 . Nelle ultime settimane si sono registrati un ...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - RegLombardia : #LNews sono 2.419 i nuovi positivi con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Ricordiamo che… - Miti_Vigliero : Covid, le regole in Lombardia dal 17 ottobre: locali chiusi alle 24, stop allo sport di contatto - ivonne69villa : RT @ilcittadinomb: Coronavirus, Regione Lombardia: nuove regole per bar e ristoranti, stop agli sport dilettantistici da contatto e indicaz… -