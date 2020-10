Coronavirus: in Lombardia 2.664 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - In Lombardia sono stati rilevati 2.664 nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. E' quanto si evince dai dati aggregati del ministero della Salute. In rapporto ai tamponi analizzati nella regione (29.053), la percentuale di positivi al virus sale al 9,1% circa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Insono stati rilevati 2.664positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. E' quanto si evince dai dati aggregati del ministero della Salute. In rapporto ai tamponi analizzati nella regione (29.053), la percentuale di positivi al virus sale al 9,1% circa.

