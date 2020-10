Coronavirus in Italia | ultime notizie Possibile nuovo Dpcm tra lunedì e domenica | coprifuoco dalle 22 | smart working e no agli sport di contatto

Leggi su tpi

(Di sabato 17 ottobre 2020)in, ledi oggi– L’fa i conti con la risalita dei contagi dae il governo valuta una nuova stretta per scongiurare il rischio di un lockdown generalizzato nelle prossime settimane o mesi. L’ultimo bollettino riferisce di 10.010 nuovi casi e 55 morti in 24 ore, sebbene a fronte di oltre 150mila tamponi e di un incremento contenuto dei ricoveri in terapia intensiva (+52). La ripresa della curva epidemica preoccupa tutta Europa, mentre l’epicentro della pandemia resta concentrato tra Stati Uniti, Brasile e India (qui lesul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ...