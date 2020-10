Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 ottobre: 10.010 nuovi casi e 55 morti (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 16 ottobre. Mai così tanti nuovi contagi in Italia. La percentuale di positivi su tamponi sale dal 5 al 7%. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+2.419), Campania (+1.261) e Piemonte (+821) Leggi su corriere (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a16. Mai così tanticontagi in. La percentuale di positivi su tamponi sale dal 5 al 7%. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+2.419), Campania (+1.261) e Piemonte (+821)

