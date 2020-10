Coronavirus, in Germania altri 7830 contagi. Merkel: “State a casa”. In Austria positivo ministro Esteri (Di sabato 17 ottobre 2020) “Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontrollabile. Ogni giorno conta”. Angela Merkel lancia l’allarme e si rivolge ai cittadini tedeschi, nel terzo giorno consecutivo in cui la Germania supera il tetto dei 7mila casi: sono stati 7.830 e i decessi 33, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 356.387 infetti e 9.767 vittime. “Vi chiedo di evitare qualsiasi spostamento che non sia davvero necessario, qualsiasi festa che non sia davvero necessaria. State a casa, ovunque voi siate, in qualunque momento sia possibile”, ha aggiunto la Cancelliera, appellandosi responsabilità individuale. “L’estate relativamente rilassata è finita. Ora siamo di fronte a mesi difficili. Come sarà il nostro inverno, il nostro Natale, si deciderà nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) “Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontrollabile. Ogni giorno conta”. Angelalancia l’allarme e si rivolge ai cittadini tedeschi, nel terzo giorno consecutivo in cui lasupera il tetto dei 7mila casi: sono stati 7.830 e i decessi 33, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 356.387 infetti e 9.767 vittime. “Vi chiedo di evitare qualsiasi spostamento che non sia davvero necessario, qualsiasi festa che non sia davvero necessaria. State a casa, ovunque voi siate, in qualunque momento sia possibile”, ha aggiunto la Cancelliera, appellandosi responsabilità individuale. “L’estate relativamente rilassata è finita. Ora siamo di fronte a mesi difficili. Come sarà il nostro inverno, il nostro Natale, si deciderà nei ...

