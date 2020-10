Coronavirus, in Cina centinaia in fila per la somministrazione del vaccino sperimentale. Un positivo nella residenza del Papa (Di sabato 17 ottobre 2020) Cina EPA/WU HONG Pechino, Cina La provincia orientale cinese dello Zhejiang ha iniziato a offrire oggi le dosi di un vaccino contro il Covid19, nonostante non sia stata ancora completata la fase clinica. A riportarlo è la Bbc, che spiega come nella città di Yiwu centinaia di persone si sono messe in fila davanti a un ospedale per la somministrazione del vaccino al prezzo di 60 dollari. Anche la società farmaceutica Sinopharm aveva lanciato nei giorni scorsi un’iniziativa simile a Pechino e Wuhan, quest’ultimo focolaio dell’epidemia cinese. ITALIA ANSA/VATICAN MEDIA Vaticano Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato questa mattina ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020)EPA/WU HONG Pechino,La provincia orientale cinese dello Zhejiang ha iniziato a offrire oggi le dosi di uncontro il Covid19, nonostante non sia stata ancora completata la fase clinica. A riportarlo è la Bbc, che spiega comecittà di Yiwudi persone si sono messe indavanti a un ospedale per ladelal prezzo di 60 dollari. Anche la società farmaceutica Sinopharm aveva lanciato nei giorni scorsi un’iniziativa simile a Pechino e Wuhan, quest’ultimo focolaio dell’epidemia cinese. ITALIA ANSA/VATICAN MEDIA Vaticano Un nuovo caso di positività alè stato registrato questa mattina ...

