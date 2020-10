Coronavirus in Campania, i dati del 16 ottobre: 1410 nuovi positivi (Di sabato 17 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.410 nuovi positivi su 14.704 tamponi effettuati. Nuovo balzo in avanti per i positivi al Coronavirus in Campania: 1.410 (1.343 asintomatici, 67 sintomatici) rispetto ai 1.261 precedenti, su 14.704 tamponi. Non si registrano decessi e i guariti del giorno sono 74. … Leggi su 2anews (Di sabato 17 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 15dell’unità di Crisi regionale riporta 1.410su 14.704 tamponi effettuati. Nuovo balzo in avanti per ialin: 1.410 (1.343 asintomatici, 67 sintomatici) rispetto ai 1.261 precedenti, su 14.704 tamponi. Non si registrano decessi e i guariti del giorno sono 74. …

Tg3web : Coronavirus, un nuovo record di infezioni in Germania dove sono stati registrati oltre 7.000 nuovi contagiati. Berl… - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,1% Regioni con i… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, aumentano i casi in Campania: 1.410 in un giorno #CORONAVIRUS - infoitinterno : Coronavirus, oggi 1.261 positivi in Campania, il governatore De Luca: «Le mezze misure non servono più» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Regione Campania annuncia l’aumento dei trasporti pubblici

La Regione Campania, d’intesa con l’Unità di Crisi ... di trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico ...

Coronavirus, i dati nazionali del 17 ottobre: 10.925 casi e 47 vittime. Terapie intensive +67, ricoveri +439

La Campania invece non ha registrato decessi ... oggi nel Lazio si registrano 994 casi di soggetti positivi al Coronavirus (il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl ...

