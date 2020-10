Coronavirus, in Campania altri 60 autobus in servizio (Di sabato 17 ottobre 2020) In Campania altri 60 bus aggiuntivi per potenziare il servizio di trasporto pubblico. “Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico aggiuntivo per il periodo dal 24 settembre al 31 dicembre 2020 per un numero complessivo di 350 autobus” spiega l’unità di crisi. “Attualmente risultano già in esercizio 290 autobus aggiuntivi, mentre sono in via di attivazione i restanti 60. All’inizio della prossima settimana è previsto un tavolo comune per coordinare e potenziare ulteriormente i servizi” conclude la nota. La decisione è stata presa dalla regione d’intesa con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) In60 bus aggiuntivi per potenziare ildi trasporto pubblico. “Per garantire la continuità deldi trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico aggiuntivo per il periodo dal 24 settembre al 31 dicembre 2020 per un numero complessivo di 350” spiega l’unità di crisi. “Attualmente risultano già in esercizio 290aggiuntivi, mentre sono in via di attivazione i restanti 60. All’inizio della prossima settimana è previsto un tavolo comune per coordinare e potenziare ulteriormente i servizi” conclude la nota. La decisione è stata presa dalla regione d’intesa con ...

