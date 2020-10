Coronavirus, in arrivo nuovo decreto legge: le misure previste (Di sabato 17 ottobre 2020) Governo, Regioni e Cts stanno studiando un nuovo decreto legge che entrerà in vigore all’inizio della prossima settimana. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, il testo conterrà misure più stringenti nuovo decreto legge Previsto un nuovo dpcm da affiancare alla manovra. Un’ipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb e legge di Bilancio. Nel testo potrebbero entrare la proroga della cassa integrazione e le nuove regole per lo smart working. Il provvedimento sarà varato tra domani e lunedì. “Serve una mossa netta sullo smart working. Direi di arrivare anche al 70-75%. Dobbiamo fare uno sforzo in più sulla movida. Valuteremo se è il caso di dare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Governo, Regioni e Cts stanno studiando unche entrerà in vigore all’inizio della prossima settimana. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, il testo conterràpiù stringentiPrevisto undpcm da affiancare alla manovra. Un’ipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb edi Bilancio. Nel testo potrebbero entrare la proroga della cassa integrazione e le nuove regole per lo smart working. Il provvedimento sarà varato tra domani e lunedì. “Serve una mossa netta sullo smart working. Direi di arrivare anche al 70-75%. Dobbiamo fare uno sforzo in più sulla movida. Valuteremo se è il caso di dare ...

sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - repubblica : Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm. Conte: 'Presto inondazione vaccini in Ue' [di ALBERTO CUSTODERO e VALERIA FORGNO… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - infoitinterno : CORONAVIRUS: verso il LOCKDOWN! In arrivo COPRIFUOCO e CHIUSURA PALESTRE E PARRUCCHIERI? Ecco tutte le IPOTESI - filippo46c : Direi che la prima certezza del #dpcm in arrivo sia la DAD per le superiori. C'è l'accordo tra le Regioni,… -