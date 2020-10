Coronavirus, in arrivo nuova stretta del Governo: ristoranti, sport e probabili lockdown nei weekend (Di sabato 17 ottobre 2020) È terminato alle 4.30 il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte. Sul tavolo la manovra e le misure da porre in essere in un Dpcm anti-Covid. Secondo quanto trapela da fonti governative il Dpcm potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Ci sono una serie di ipotesi al vaglio su sport dilettantistici, ristoranti e smart working. Nel frattempo in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania sono consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili. Ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150mila tamponi e 55 morti, in calo rispetto agli 83 del giorno prima. (Continua dopo la foto) E allora scendendo nel dettaglio si parla di una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la “stretta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) È terminato alle 4.30 il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte. Sul tavolo la manovra e le misure da porre in essere in un Dpcm anti-Covid. Secondo quanto trapela da fonti governative il Dpcm potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Ci sono una serie di ipotesi al vaglio sudilettantistici,e smart working. Nel frattempo in Lombardia pub echiudono alle 24. In Campania sono consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili. Ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150mila tamponi e 55 morti, in calo rispetto agli 83 del giorno prima. (Continua dopo la foto) E allora scendendo nel dettaglio si parla di una chiusura dei locali (, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la “...

