Coronavirus | il ministro Speranza alle Regioni | “Lavoreremo su movida | trasporti e smart working”

"Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare a quei livelli". Lo ha detto – a quanto si apprende – il ministro per la Salute, Roberto Speranza durante il vertice governo-Regioni. "Ieri sera nella riunione notturna sul covid abbiamo deciso di lavorare su un nuovo dpcm condividendo con voi le misure, raccogliendo vostre osservazioni e indicazioni del Cts", ha aggiunto Speranza. "L'idea di base è l'irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessita' di limitare i contagi. Interveniamo adesso con piu' forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull'essenziale che per il governo ...

