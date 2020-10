Coronavirus, il ministro Manfredi al Premio Sepe: In arrivo nuove retrizioni (Di sabato 17 ottobre 2020) “Sicuramente ci saranno degli interventi che seguiranno il principio di cui ha gia’ parlato anche il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell’Universita’ e ricerca, a margine del Premio Sepe, oggi a Napoli, in merito all’adozione di nuove misure anti contagio da parte del Governo. “Oggi e’ in programma una riunione a Roma – ha affermato – e penso che ci saranno delle decisioni del Governo”. Gli interventi, fa sapere Manfredi, avranno “una proporzionalita’ nelle azioni rispetto alla necessita’ di garantire la sicurezza sanitaria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) “Sicuramente ci saranno degli interventi che seguiranno il principio di cui ha gia’ parlato anche il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Gaetanodell’Universita’ e ricerca, a margine del, oggi a Napoli, in merito all’adozione dimisure anti contagio da parte del Governo. “Oggi e’ in programma una riunione a Roma – ha affermato – e penso che ci saranno delle decisioni del Governo”. Gli interventi, fa sapere, avranno “una proporzionalita’ nelle azioni rispetto alla necessita’ di garantire la sicurezza sanitaria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - MediasetTgcom24 : Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - las3rman : RT @fattoquotidiano: I CONTAGI IN GERMANIA “Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontroll… - GFucci58 : RT @fanpage: Il Ministro Speranza convoca il CTS per discutere su nuove misure restrittive -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, in Germania altri 7830 contagi. Merkel: “State a casa” Il Fatto Quotidiano la "Rassegna" completa

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...

leggi le altre "Poesì"

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...

Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni sino-americane dopo ...