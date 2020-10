Coronavirus, il ministro Boccia: “Oggi il punto su tamponi e smart working, il Governo pronto a supportare le Regioni” (Di sabato 17 ottobre 2020) “L’incontro di oggi serve per fare il punto sui tamponi che devono essere garantiti sui territori in maniera tempestiva e vanno azzerate le code e le attese, delle terapie intensive e della riattivazione della task force di Protezione civile di medici volontari. Questi temi non vanno confusi con l’ampliamento della rete ospedaliera previsto dal decreto Rilancio su cui Regioni e commissario Arcuri stanno comunque andando avanti su un binario parallelo”. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso del vertice di oggi con le Regioni alla Protezione civile. “Sui tamponi il commissario Arcuri sta chiudendo un’altra gara per 5 milioni di tamponi, non appena tutte le Regioni invieranno la ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) “L’incontro di oggi serve per fare ilsuiche devono essere garantiti sui territori in maniera tempestiva e vanno azzerate le code e le attese, delle terapie intensive e della riattivazione della task force di Protezione civile di medici volontari. Questi temi non vanno confusi con l’ampliamento della rete ospedaliera previsto dal decreto Rilancio su cui Regioni e commissario Arcuri stanno comunque andando avanti su un binario parallelo”. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, ildegli Affari Regionali Francesconel corso del vertice di oggi con le Regioni alla Protezione civile. “Suiil commissario Arcuri sta chiudendo un’altra gara per 5 milioni di, non appena tutte le Regioni invieranno la ...

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - MediasetTgcom24 : Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - gian_antone : Leggere questo articolo e mandare affanculo Governo, commissario, ministro sanità, ministro istruzione leader magg… - TeoloMassimo : RT @tempoweb: #scuoleaperte boom di #Contagi Il dato del Lazio smentisce la #Azzolina Uno tsunami il virus in classe -