Coronavirus | il Governo | la sanità e l’importanza del MES

Leggi su zon

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il MES, strumento demonizzato da tutti i partiti (ad eccezione del centrosinistra), tornerebbe utile. Il Movimento 5 Stelle alza il muro Il periodo di crisi è inarrestabile. Ilminaccia di fare ulteriori e illustri vittime, non solo dal punto di vista prettamente sanitario. C’è, infatti, una crisi economica all’orizzonte incredibilmente potente, che potrebbe minare in maniera irreversibile il sistema produttivo italiano. Certo, in questo momento è davvero molto difficoltoso scegliere le priorità e sdoppiarsi sui due fronti cardine: quello legato alla sanità e quello legato all’economia. Da un lato c’è chi reclama l’aiuto dell’Europa, dall’altro chi lo nega a priori. La situazione diventa ancora più paradossale se si pensa che le due fazioni sono composte ...