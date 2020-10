Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università ma niente didattica a distanza (Di sabato 17 ottobre 2020) Ingessi scaglionati per scuole superiori e università ma niente didattica a distanza, e riorganizzazione dei trasporti locali con il coinvolgimento dei sindaci. Sono queste le indicazioni che, emerse ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Ingessiper scuolee università ma, e riorganizzazione dei trasporti locali con il coinvolgimento dei sindaci. Sono queste le indicazioni che, emerse ...

petergomezblog : Coronavirus, il Cts preme: “Serve stretta già nel weekend”. Franceschini: “Vertice con Conte per decidere le nuove… - Open_gol : «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università #coronavirusitalia - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università #coronavirusitalia - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università TGCOM Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università ma niente didattica a distanza

Tra le raccomandazioni, anche potenziamento dell'attività di diagnosi e contact tracing. Il Cts rileva poi che "un'importante criticità è rappresentata dal trasporto pubblico locale che non sembra ...

Vertice notturno d'emergenza: tutte le nuove strette sul tavolo

Il Cts lancia l'allarme sul trasporto locale e invita a orari scaglionati in scuole e università. Domani Conte illustrerà il Dpcm ...

Tra le raccomandazioni, anche potenziamento dell'attività di diagnosi e contact tracing. Il Cts rileva poi che "un'importante criticità è rappresentata dal trasporto pubblico locale che non sembra ...Il Cts lancia l'allarme sul trasporto locale e invita a orari scaglionati in scuole e università. Domani Conte illustrerà il Dpcm ...